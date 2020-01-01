Панарин набрал 4 очка, но "Рейнджерс" все равно проиграли

Клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел поражение в матче "регулярки" главного хоккейного чемпионата Северной Америки несмотря на усилия российского легионера клуба Артемия Панарина. "Рейнджеры" проиграли "Эдмонтон Ойлерз" – 5:7.

Хоккеисты из Нью-Йорка к 36 минуте матча проигрывали с неприличным счетом 0:6 и только после включились в игру. Одним из главных двигателей команды стал как раз Панарин. К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.

Но сделать решающий рывок и перевести встречу в овертайм сил нью-йоркцам уже не хватило. В оставшееся до финальной сирены время хоккеисты "Эдмонтона" забили еще одну шайбу и сняли все вопросы о победителе.