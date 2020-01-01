Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского. Авторы заявления считают, что президент России Владимир Путин был неправ, назвав Липского "сволочью и свиньей антисемитской" за его желание установить Адольфу Гитлеру памятник в Варшаве.

В 1938 году Липский таким жестом хотел поблагодарить Гитлера за идею выслать евреев в Африку. Как отметил Путин, такое решение в то время означало — "на вымирание и уничтожение".

Шудрих и Колодейская-Полтын напомнили, что, хотя Польша и стремилась избавиться от еврейского меньшинства, тайно снабжала оружием сионистские организации. Липский, сказано в заявлении, помогал изгнанным из Германии евреям по дипломатических каналам.

"Обвинять его в антисемитизме на основе одного мнения, вырванного из контекста, крайне безответственно", - говорится в заявлении.

МИД Польши в субботу вызвал российского посла Сергея Андреева и вручил ноту, пишет РИА Новости.