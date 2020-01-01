В Москве перед Новым годом у пенсионерки украли 10 миллионов рублей

Полиция ищет злоумышленника, укравшего у пенсионерки сумку с 10 миллионами рублей и телефоном. Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, кража произошла 31 декабря в магазине в Москве на 47 км МКАД.

Неизвестный сумел украсть крупную сумму из тележки для покупок и скрыться. Уголовное дело возбуждено по статье "кража в особо крупном размере".