Тема:

Новый год и Рождество 40 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 января 202010:45 Павел Мельник

Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

Во Владивостоке состоялся костюмированный забег. От упражнений на свежем воздухе его участников не остановил даже 20-градусный мороз. Как на Дальнем Востоке встречали Новый год?

Пока Москва сидела за новогодним столом, Владивосток уже вовсю сжигал калории. Будто и не 1 января. Бодрые и подтянутые приморцы буквально ворвались в 2020-й костюмированным забегом. Кто-то — по им самим выдуманной легенде — только из ресторана, а кто-то - из сказки. Мопс Арчи, похоже, не понимает как он оказался в костюме розового единорога.

Их даже 20-градусный мороз не остановил. Сотни детей и взрослых открыли год под живописными вантами Золотого моста.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уверен: "Половина из них еще пойдет купаться в море, чтобы добавить энергии и бодрости духа!".

Владивостоку нужны энергичные. Он теперь официально столица не только Приморья, но и всего Дальнего востока. Знаковый для себя день город встречал во всей красе.

Хрустальный лабиринт зажег небо над Владивостоком. Миллионы огней освещают дорогу в новый, 2020-й год. Отсюда он видится ярким и насыщенным. Таким же, как и оттенки этих гирлянд.

Приморцы гуляли всю ночь. Под этим звездным небом загадывали желания. По всему городу салютовали фейерверками.

Так на сковороде танцует только свежая корюшка. Соль и перец — чтобы подчеркнуть вкус пенящейся волны.

Бренд-шеф ресторана паназиатской кухни Егор Анисимов поделился секретом: "Очень важно ее не мыть — иначе пропадает характерный привкус морской. Этим она и отличается от замороженной!".

Подводный мир тоже принарядился к праздникам. Эти белоперые бабочки и правда будто порхают среди коралловых рифов. Судя по тому, как легко они адаптировались — на острове Русский в океанариуме ничуть не хуже чем, на Сейшелах.

Ранее по теме

Сейчас

04:08

США обвинили иранских союзников в атаках на свое посольство в Багдаде

03:12

Собянин: в новогодних праздничных гуляниях участвовали 2,7 млн человек

22:20

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

21:33

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

18:31

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

14:06

Песков назвал главные успех и неудачу года

13:27

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

35 минут назад
Важные законодательные изменения: краткий список

Важные законодательные изменения: краткий список

4 часа назад
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

12 часов назад
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

1 час назад
Россия в Новом году возглавит две международные организации

Россия в Новом году возглавит две международные организации

5 часов назад
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

11 часов назад
Самые дорогие подарки на Новый год

Самые дорогие подарки на Новый год

11 часов назад
В Москве перед Новым годом у пенсионерки украли 10 миллионов рублей

В Москве перед Новым годом у пенсионерки украли 10 миллионов рублей

43 минуты назад
Хоккей. Предновогодняя победа российской сборной над Германией

Хоккей. Предновогодняя победа российской сборной над Германией

12 часов назад
США обвинили союзников Ирана в атаках на свое посольство в Багдаде

США обвинили союзников Ирана в атаках на свое посольство в Багдаде

6 часов назад
Новый год-2020: как встретили его в Австралии, ФРГ, Франции и США

Новый год-2020: как встретили его в Австралии, ФРГ, Франции и США

2 часа назад
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

4 часа назад
"Отличная координация": Трамп прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

"Отличная координация": Трамп прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

17 часов назад
Новогодние премьеры на канале "Россия": "Одесский пароход", "Черновик" и "Миллиард"

Новогодние премьеры на канале "Россия": "Одесский пароход", "Черновик" и "Миллиард"

17 часов назад
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

30.12.2019 02:21
Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

28.12.2019 21:14
494
США и Корея обсудили новое северокорейское вооружение

США и Корея обсудили новое северокорейское вооружение

38 минут назад
Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

1 час назад
Театр "Парафраз". Специальный репортаж Дарьи Ганиевой

Театр "Парафраз". Специальный репортаж Дарьи Ганиевой

1 час назад
6
Владивостокскую мышь сожгли вандалы

Владивостокскую мышь сожгли вандалы

1 час назад
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

2 часа назад
Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

3 часа назад
Зеленский призвал украинцев к объединению

Зеленский призвал украинцев к объединению

9 часов назад
КНДР в Новом году обещала представить новое стратегическое оружие

КНДР в Новом году обещала представить новое стратегическое оружие

9 часов назад
Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

11 часов назад
Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

11 часов назад
Шеф-повар из Франции проиграл гиду Michelin по полной программе

Шеф-повар из Франции проиграл гиду Michelin по полной программе

14 часов назад
Как содержать животных: в России изменились правила

Как содержать животных: в России изменились правила

15 часов назад
Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

19 часов назад
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе "Тур де Ски"

Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе "Тур де Ски"

19 часов назад
Подарки, налоги, кредиты и цены на 2020 год: как изменится жизнь россиян после боя курантов

Подарки, налоги, кредиты и цены на 2020 год: как изменится жизнь россиян после боя курантов

20 часов назад
В России возобновят программы льготного автокредитования

В России возобновят программы льготного автокредитования

22 часа назад
У россиянина отобрали большую квартиру, из которой он сделал пять маленьких

У россиянина отобрали большую квартиру, из которой он сделал пять маленьких

22 часа назад
Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода

Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода

23 часа назад
Научные открытия в России в 2019 году - вот лишь некоторые достижения

Научные открытия в России в 2019 году - вот лишь некоторые достижения

31.12.2019 00:05
10 курортов России, где можно встретить Новый год

10 курортов России, где можно встретить Новый год

31.12.2019 00:02
"Путин. 20 лет". Ключевые события и эксклюзивные кадры личных фотографов и операторов

"Путин. 20 лет". Ключевые события и эксклюзивные кадры личных фотографов и операторов

30.12.2019 22:35
Идеальный оливье и искусственная елка: как подписчики Вестей отметят Новый год

Идеальный оливье и искусственная елка: как подписчики Вестей отметят Новый год

30.12.2019 14:23
Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

30.12.2019 13:36
"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

30.12.2019 12:25

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку