Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

Во Владивостоке состоялся костюмированный забег. От упражнений на свежем воздухе его участников не остановил даже 20-градусный мороз. Как на Дальнем Востоке встречали Новый год?

Пока Москва сидела за новогодним столом, Владивосток уже вовсю сжигал калории. Будто и не 1 января. Бодрые и подтянутые приморцы буквально ворвались в 2020-й костюмированным забегом. Кто-то — по им самим выдуманной легенде — только из ресторана, а кто-то - из сказки. Мопс Арчи, похоже, не понимает как он оказался в костюме розового единорога.

Их даже 20-градусный мороз не остановил. Сотни детей и взрослых открыли год под живописными вантами Золотого моста.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уверен: "Половина из них еще пойдет купаться в море, чтобы добавить энергии и бодрости духа!".

Владивостоку нужны энергичные. Он теперь официально столица не только Приморья, но и всего Дальнего востока. Знаковый для себя день город встречал во всей красе.

Хрустальный лабиринт зажег небо над Владивостоком. Миллионы огней освещают дорогу в новый, 2020-й год. Отсюда он видится ярким и насыщенным. Таким же, как и оттенки этих гирлянд.

Приморцы гуляли всю ночь. Под этим звездным небом загадывали желания. По всему городу салютовали фейерверками.

Так на сковороде танцует только свежая корюшка. Соль и перец — чтобы подчеркнуть вкус пенящейся волны.

Бренд-шеф ресторана паназиатской кухни Егор Анисимов поделился секретом: "Очень важно ее не мыть — иначе пропадает характерный привкус морской. Этим она и отличается от замороженной!".

Подводный мир тоже принарядился к праздникам. Эти белоперые бабочки и правда будто порхают среди коралловых рифов. Судя по тому, как легко они адаптировались — на острове Русский в океанариуме ничуть не хуже чем, на Сейшелах.