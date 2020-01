ММА. Россиянин Исаев выиграл турнир PFL, победив американца Рошольта

Российский боец смешанного стиля Али Исаев завоевал чемпионский титул в тяжелом весе в финале турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL), проходившего в Нью-Йорке. В решающем бое он одержал победу над американцем Джаредом Рошольтом.

Исаев добился победы над соперником в четвертом раунде в результате технического нокаута. Эта встреча бойцов стала их пятой очной в промоушене и во всех из них победителем выходил россиянин.

With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy