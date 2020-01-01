"Барселона" признана лучшей командой десятилетия

Испанский футбольный клуб "Барселона" заняла первое место в рейтинге лучших команд минувшего десятилетия по версии британского издания FourFourTwo. Кроме того, составители рейтинга также назвали каталонцев претендентами на звание лучшей команды в истории футбола.

Следом за "Барселоной" расположилась сборная Испании, ставшая чемпионом мира и Европы в 2010 и 2012 году соответственно. Тогда "Красной фурией" руководил испанский специалист Висенте дель Боске. Третье место занял английский "Манчестер Сити", признанный новой доминирующей силой Англии декады.

В пятерку лучших также вошли английский "Лестер Сити" – автор главной сенсации 2010-х годов в английской премьер-лиге, а также мюнхенская "Бавария". Мадридский "Реал" стал шестым, миланский "Интер" – седьмым, мадридский "Атлетико" – десятым.