В Москве детскую площадку "заминировали" парфюмерным флаконом

1 января на детской площадке на севере Москвы нашли петарду в форме гранаты. Как рассказали ТАСС в полиции, сотрудники экстренных служб обезвредили опасную находку на улице Ангарской у дома 8.

Саперы также проверят окрестности площадки на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что позднее выяснилось, что это — неопасный флакон от парфюмерного изделия.