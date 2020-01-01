Тема:

Силовики 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 января 202011:50

Момент нападения на пост ДПС в Ингушетии попал на видео

ВКонтакте/golos_dagestan

Камера наблюдения запечатлела момент нападения на сотрудников полиции, произошедшего вечером 31 декабря у поста полиции на въезде в Магас.

 

На записи видно, как злоумышленники на легковом автомобиле сбили сотрудника правоохранительных органов, после чего атаковали полицейским ножами.

Полицейские, дежурившие на посту, открыли огонь. Один из нападавших был убит, второй – ранен, в настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавшим удалось убить одного из стражей порядка – при исполнении служебных обязанностей погиб 34-летний старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев. У него осталась жена и четверо маленьких детей.

Еще три полицейских получили ранения. По последним данным, которые приводит ТАСС, пострадавшие сотрудники правоохранительных органов находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Они все в сознании, двое из них уже самостоятельно передвигаются. Еще один, который получил ранения при наезде машины, чувствует себя немного хуже, но его жизни ничто не угрожает", — сообщает агентство, со ссылкой на представителя Минздрава.

Личности преступников установлены, ведется следствие.

Ранее по теме

Сейчас

04:08

США обвинили иранских союзников в атаках на свое посольство в Багдаде

03:12

Собянин: в новогодних праздничных гуляниях участвовали 2,7 млн человек

22:20

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

21:33

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

18:31

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

14:06

Песков назвал главные успех и неудачу года

13:27

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Небо над Москвой раскрасили более 50 тысяч фейерверков

Небо над Москвой раскрасили более 50 тысяч фейерверков

1 час назад
421
Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

2 часа назад
Важные законодательные изменения: краткий список

Важные законодательные изменения: краткий список

6 часов назад
Банки будут платить ЦБ за операции в системе быстрых платежей

Банки будут платить ЦБ за операции в системе быстрых платежей

1 час назад
Папа Римский ударил по руке чуть не утащившую его прихожанку. Видео

Папа Римский ударил по руке чуть не утащившую его прихожанку. Видео

16 минут назад
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

12 часов назад
Самые дорогие подарки на Новый год

Самые дорогие подарки на Новый год

12 часов назад
WADA обновила "список-200"

WADA обновила "список-200"

9 минут назад
В Москве перед Новым годом у пенсионерки украли 10 миллионов рублей

В Москве перед Новым годом у пенсионерки украли 10 миллионов рублей

2 часа назад
Хоккей. Предновогодняя победа российской сборной над Германией

Хоккей. Предновогодняя победа российской сборной над Германией

13 часов назад
Новый год-2020: как встретили его в Австралии, ФРГ, Франции и США

Новый год-2020: как встретили его в Австралии, ФРГ, Франции и США

4 часа назад
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

6 часов назад
Новогодние премьеры на канале "Россия": "Одесский пароход", "Черновик" и "Миллиард"

Новогодние премьеры на канале "Россия": "Одесский пароход", "Черновик" и "Миллиард"

19 часов назад
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

30.12.2019 02:21
Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

28.12.2019 21:14
496
В Ингушетии похоронили убитого при нападении на пост ДПС полицейского

В Ингушетии похоронили убитого при нападении на пост ДПС полицейского

15 минут назад
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

18 минут назад
Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ

Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ

27 минут назад
Новогодний подарок: житель Севастополя вернулся домой после обмена пленными

Новогодний подарок: житель Севастополя вернулся домой после обмена пленными

32 минуты назад
"Барселона" признана лучшей командой десятилетия

"Барселона" признана лучшей командой десятилетия

50 минут назад
Пришлось звать полицию: потасовка с участием дедов Морозов попала на видео

Пришлось звать полицию: потасовка с участием дедов Морозов попала на видео

54 минуты назад
Рухани предлагает вернуться исходной точке переговоров по СВПД

Рухани предлагает вернуться исходной точке переговоров по СВПД

1 час назад
Первая ночь работы оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме

Первая ночь работы оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме

1 час назад
США и Корея обсудили новое северокорейское вооружение

США и Корея обсудили новое северокорейское вооружение

2 часа назад
Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

2 часа назад
Театр "Парафраз". Специальный репортаж Дарьи Ганиевой

Театр "Парафраз". Специальный репортаж Дарьи Ганиевой

2 часа назад
16
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

3 часа назад
Владивостокскую мышь сожгли вандалы

Владивостокскую мышь сожгли вандалы

3 часа назад
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

4 часа назад
Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

4 часа назад
Россия в Новом году возглавит две международные организации

Россия в Новом году возглавит две международные организации

7 часов назад
Зеленский призвал украинцев к объединению

Зеленский призвал украинцев к объединению

10 часов назад
Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

12 часов назад
Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

12 часов назад
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

14 часов назад
Как содержать животных: в России изменились правила

Как содержать животных: в России изменились правила

16 часов назад
"Отличная координация": Трамп прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

"Отличная координация": Трамп прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

19 часов назад
Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

20 часов назад
Подарки, налоги, кредиты и цены на 2020 год: как изменится жизнь россиян после боя курантов

Подарки, налоги, кредиты и цены на 2020 год: как изменится жизнь россиян после боя курантов

21 час назад
В России возобновят программы льготного автокредитования

В России возобновят программы льготного автокредитования

23 часа назад
У россиянина отобрали большую квартиру, из которой он сделал пять маленьких

У россиянина отобрали большую квартиру, из которой он сделал пять маленьких

31.12.2019 12:30
Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода

Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода

31.12.2019 12:07
Научные открытия в России в 2019 году - вот лишь некоторые достижения

Научные открытия в России в 2019 году - вот лишь некоторые достижения

31.12.2019 00:05
10 курортов России, где можно встретить Новый год

10 курортов России, где можно встретить Новый год

31.12.2019 00:02
"Путин. 20 лет". Ключевые события и эксклюзивные кадры личных фотографов и операторов

"Путин. 20 лет". Ключевые события и эксклюзивные кадры личных фотографов и операторов

30.12.2019 22:35
Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

30.12.2019 13:36
"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

30.12.2019 12:25

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку