Момент нападения на пост ДПС в Ингушетии попал на видео

Камера наблюдения запечатлела момент нападения на сотрудников полиции, произошедшего вечером 31 декабря у поста полиции на въезде в Магас.

На записи видно, как злоумышленники на легковом автомобиле сбили сотрудника правоохранительных органов, после чего атаковали полицейским ножами.

Полицейские, дежурившие на посту, открыли огонь. Один из нападавших был убит, второй – ранен, в настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавшим удалось убить одного из стражей порядка – при исполнении служебных обязанностей погиб 34-летний старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев. У него осталась жена и четверо маленьких детей.

Еще три полицейских получили ранения. По последним данным, которые приводит ТАСС, пострадавшие сотрудники правоохранительных органов находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Они все в сознании, двое из них уже самостоятельно передвигаются. Еще один, который получил ранения при наезде машины, чувствует себя немного хуже, но его жизни ничто не угрожает", — сообщает агентство, со ссылкой на представителя Минздрава.

Личности преступников установлены, ведется следствие.