Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ

После введения упрощенного порядка получения российского гражданства более 196 тысяч жителей Донбасса стали россиянами. Из них 136 тысяч — жители ДНР и ЛНР, еще порядка 60 тысяч — жители из других районов Донецкой и Луганской областей, уточняет ТАСС. При этом все же были отклонены прошения 232 человек. В МВД России поясняют, что отказы чаще всего связаны с непогашенными судимостями, нахождением под следствием, административными правонарушениями, совершенными на территории РФ, фактами депортации или выдворения с территории России, которые имеются в биографии подававших прошения.

Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, подписал в конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин. Летом в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.