Пришлось звать полицию: потасовка с участием дедов Морозов попала на видео

В Волжском несколько молодых людей забрались на сцену во время представления, попытались станцевать и устроили потасовку с дедами Морозами.

Пока актеры призывали полицейских вмешаться, на помощь пришли зрители, а затем и сотрудники правоохранительных органов, благодаря чему начавшаяся было драка была быстро прекращена.