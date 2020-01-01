В Ингушетии похоронили убитого при нападении на пост ДПС полицейского. Инспектора по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД по Магасу Зелимхана Кокорхоева похоронили на кладбище в селе Средние Ачалуки.

В последний путь 34-летнего старшего лейтенанта полиции проводили коллеги, родственники, представители органов местного самоуправления, известные религиозные деятели, передает "Интерфакс".

Соболезнование семье полицейского приехали выразить совершенно незнакомые люди. Неравнодушные граждане через соцсети обратились к жителям республики с просьбой проявить единство против зла и прийти на похороны.

Сотни верующих откликнулись на эту просьбы. Они оставили свои личные дела и приехали на траурное мероприятие в Малгобекский район. Тысячи людей прочитали заупокойную молитву за усопшего. Они высказали слова поддержки родным и близким Зелимхана и отдали ему дань уважения и признания за службу на благо республики и народа.