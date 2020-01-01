Очки Овечкина, Кузнецова и Орлова не помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"

"Вашингтон Кэпиталз" не смог обыграть "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила на домашней арене "столичных" "Кэпитал-Уан" и завершилась со счетом 3:4 в пользу "островитян".

"Кэпс" уже к 11-й минуте матча проигрывали со счетом 0:2 после голов Кейси Сизикаса и Брока Нельсона, однако игроки "Вашингтона" смогли перевернуть игру. За 10 минут игрового времени они забили три шайбы, каждая из которых была забита при непосредственном участии россиян "Кэпиталз": Евгений Кузнецов оформил дубль, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали себе в активе по голевой передаче.

Но "Айлендерс" не дрогнул после такого мощного рывка "Вашингтона" и смог сделать счет на табло в свою пользу и довести игру до победы. Постарались все тот же Сизикас и Том Кюнхакль.

"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд в НХЛ, но несмотря на это С 59 очками продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции. "Айлендерс" же выиграл второй матч кряду с 53 баллами идет третьим все на том же Востоке.