В Багдаде американцы разогнали поджигателей посольства слезоточивым газом

В Багдаде военнослужащие США применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов у американского посольства. Это произошло после того, как протестующие попытались поджечь крышу здания.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря. Десятки протестующих ночевали у ворот американской дипмиссии. На второй день протестов к зданию посольства стало прибывать еще большее число демонстрантов.

Жители протестовали против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек. Не менее 50 ополченцев получили ранения, передает ТАСС.

Майкл Помпео, госсекретарь США, заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят террористы и союзники Ирана. США разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства. В небе барражиовали два вертолета "Апач".

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон в связи с нападением на посольство в Багдаде, в ближайшее время отправит в регион около 750 военнослужащих. Есть сведения, что на Ближний Восток могут быть переброшены около 4 тысяч американских военных.