Правительство поздравило украинцев без ключевых министров

Правительство Украины записало новогоднее видео-поздравление в неполном составе. В ролике на YouTube отсутствуют двое из 18 министров — глава МИД Вадим Пристайко и глава МВД Арсен Аваков.

"В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой", — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.