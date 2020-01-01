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1 января 202013:27

Во Франции взорвалась мортира - один человек погиб

Пиротехническая мортира взорвалась в новогоднюю ночь в городе Агно на востоке Франции, сообщает Dernieres Nouvelles d'Alsace. В результате взрыва погиб один человек. Известно, что 27-летний француз погиб в своем саду после попытки зажечь мортиру.

Неосторожное обращение с праздничной пиротехникой в новогоднюю ночь стало причиной различных травм у более чем 20 французов в Страсбурге. В службу неотложной помощи этого города ночью обратились 11 человек, у всех были преимущественно травмы кистей рук. Троим взрослым и троим детям понадобились операции.

В городе Кольмар (департамент Верхний Рейн) еще восемь граждан пострадали после запуска фейерверков, среди них одному потребовалась операция.

Каждый год накануне крупных празднований в упомянутых департаментах местные власти выпускают запрет на транспортировку пиротехники и использование ее в общественных местах. Ужесточение правил объясняется близостью Германии, куда любители фейерверков отправляются закупаться пиротехникой, и где законодательство в данной сфере менее строгое, чем во Франции.

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