В "Лиза Алерт" рассказали, как не потерять ребенка

Новый год — это массовые гуляния всей семьей, праздничные ярмарки. Как не потерять ребенка в толпе, и как надо действовать, если это случилось, рассказывает инструктор поискового движения "Лиза Алерт" Алена Ярушина.

По ее словам, у ребенка обязательно должны быть записанные на листочке номера телефонов двух взрослых, с которыми он бы мог связаться в случае, если потерялся​​​. Выученный номер он может просто забыть. Мобильный телефон или часы, это очень хорошо, надо только удостовериться, что они заряжены, передает РИА Новости.

Перед выходом на улицу неплохо ребенка сфотографировать. В случае паники или стресса родители забывают, во что был одет ребенок. Это усложняет поиски.

Желательно ребенка одеть ярко. На протяжении всей прогулки его следует держать в зоне видимости либо за руку. Гаджеты во время прогулки с детьми надо убрать, чтобы не отвлекаться и не потерять их из виду.

С ребенком нужно договориться о том, что если он потерялся, то должен стоять на месте, а не бегать и искать родителей. Искать должны родители. Также он должен покричать, вдруг родители отвлеклись и еще недалеко ушли, рассказала Ярушина.

Инструктор рекомендует обратиться за помощью, но только к полицейскому, либо к человеку с ребенком. По ее словам, обязательно нужно сказать ребенку, что никуда уходить ни с кем нельзя, можно только позвонить, сказать, где находишься. И ни в коем случае не сообщать адрес или номер своего дома.

По ее словам, при зимнем выезде на природу или прогулках в городских парках рекомендуется собрать ребенку рюкзачок на случай, если он вдруг останется один. Там должен быть и листочек с номером телефона родителей, полностью заряженный телефон, негазированная чистая питьевая вода и перекус.

"Мы рекомендуем брать теплые вещи дополнительно — теплые носки, варежки, рукавички, кофту. И свисток. Ведь если ребенок долго кричит, он может потерять голос", — говорит специалист.

Эксперт отметила, что даже если, например, в лесу исчезла связь, ребенок должен обязательно сразу же позвонить в службу спасения 112. По ее словам, эта служба работает, даже если нет сети, денег или сим-карты на телефоне.