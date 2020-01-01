НХЛ оштрафовала Малкина на пять тысяч долларов

Российский легионер хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин получил штраф на пять тысяч долларов от Национальной хоккейной лиги. Организаторы турнира вынесли санкции в отношении россиянина за удар клюшкой игрока "Оттавы Сенаторз" Жана-Габриэля Пажо.

Матч "пингвинов" и "сенаторов" состоялся 31 декабря. "Питтсбург" выиграл со счетом 5:2, Малкин забил дважды. В самой концовке встречи между игроками команд разгорелся массовый конфликт, по окончании которого Пажо ткнул Малкина рукой в лицо, на что тот ответил ударом клюшкой.

The holiday spirit is deadpic.twitter.com/w30it4KFTo — Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) December 31, 2019

По итогам инцидента в НХЛ приняли решение оштрафовать Малкина на пять тысяч долларов. В то же время и Пажо не избежал наказания – ему НХЛ выписала штраф в размере 2,5 тысяч долларов.