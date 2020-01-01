Boeing 777 утащил за собой авиалайнер при буксировке в аэропорту Торонто. Видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент инцидента в аэропорту Торонто, произошедшего на минувшей неделе.

Как сообщают СМИ, 27 декабря буксировщик перемещал по аэропорту Boeing 777-333ER авиакомпании Air Canada. По какой-то причине водитель тягача не рассчитал габариты и широкофюзеляжный лайнер зацепился за стоявший Airbus A321, принадлежащий той же компании, протащив его за собой.

В момент столкновения в самолетах не было пассажиров, в результате произошедшего никто не пострадал.

Известно, что Boeing 777 удалось быстро вернуть в строй, тогда как "атакованному" им воздушному судну потребовался более серьезный ремонт.