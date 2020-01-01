Двух полицейских, пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе, перевозят в Москву

Двух из трех полицейских, пострадавших накануне в ходе нападения на пост ДПС в ингушском Магасе, cпецбортом перевозят из Ингушетии в Москву. По словам представителя следственного управления СК РФ по Ингушетии, правоохранителей транспортируют в госпиталь МВД РФ, где им окажут необходимую помощь.

По сообщению пресс-службы Минздрава Ингушетии, трое пострадавших при нападении полицейских находятся в сознании в состоянии средней тяжести. Выживший после атаки на полицейских нападавший находится в тяжелом состоянии без сознания.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло во вторник, 31 декабря, напоминает ТАСС. Преступники на легковом автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, после чего с ножами напали на экипаж ДПС.

Полицейские, дежурившие на посту, открыли огонь. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и также открыл огонь по бандитам из пистолета. Он получил незначительное ножевое ранение.

Один из нападавших был убит, второй – ранен. Нападавшим удалось убить одного из стражей порядка – при исполнении служебных обязанностей погиб 34-летний старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев. У него осталась жена и четверо маленьких детей. Ранее сегодня его Кокорхоева похоронили на кладбище в селе Средние Ачалуки.

Накануне вечером по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".