Вилья завершил карьеру выигранным Кубком Японии

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Давид Вилья завершил карьеру. В своем заключительном матче на профессиональном уровне он, будучи игроком клуба "Виссел Кобе", выиграл Кубок Японии.

Для его нынешнего клуба победа в турнире стала первой в истории. В решающем поединке "Виссел Кобе" встречался с "Касимой Антлерс" и добился победы со счетом 2:0. Вместе с Вильей обладателями кубка стали его партнеры, в числе которых бывший игрок "Баварии" Лукас Подольски, экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста, а также Томас Вермален, ранее игравший за лондонский "Арсенал".

Напомним, что в ноябре 37-летний Вилья объявил о своем решении завершить карьеру по итогам нынешнего сезона. Сам испанец признавался, что мечтает завершить карьеру победой как раз в Кубке Японии.

За свою карьеру он на клубном уровне защищал цвета хихонского "Спортинга", "Сарагосы", "Валенсии" и "Барселоны".