Тегеран готов незамедлительно нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам Ирана. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на угрозы Дональда Трампа. При этом Хаменеи подчеркнул, что сама Исламская республика не стремится к войне.

Ранее Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на американское посольство в Багдаде. Американский лидер подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей и ущерб, причиненный какому-либо объекту США. Тегеран все обвинения отрицает, передает телеканал "Россия 24".