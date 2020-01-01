"Челси" готов купить Чалова у ЦСКА

Представители лондонского "Челси" рассматривают вариант с приобретением нападающего московского ЦСКА и молодежной сборной России Федора Чалова. Английский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 23,6 миллиона евро.

Известно, что лондонцам требуется еще один нападающий. Тренерский штаб "Челси" во главе с наставником Фрэнком Лэмпардом ставит приобретение форварда приоритетом в открывшееся трансферное окно.

Всего у представителей "синих" имеется три варианта: это Тимо Вернер из немецкого "РБ Лейпциг", Мусса Дембеле из французского "Лиона" и как раз Чалов, сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на Daily Express. Впрочем, ни немцы, ни французы отдавать своих голеадоров не планируют. Поэтому Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.

В нынешнем сезоне Чалов провел за столичный ЦСКА 19 матчей, отметившись в них пятью голами.