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1 января 202016:31

"Челси" готов купить Чалова у ЦСКА

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Представители лондонского "Челси" рассматривают вариант с приобретением нападающего московского ЦСКА и молодежной сборной России Федора Чалова. Английский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 23,6 миллиона евро.

Известно, что лондонцам требуется еще один нападающий. Тренерский штаб "Челси" во главе с наставником Фрэнком Лэмпардом ставит приобретение форварда приоритетом в открывшееся трансферное окно.

Всего у представителей "синих" имеется три варианта: это Тимо Вернер из немецкого "РБ Лейпциг", Мусса Дембеле из французского "Лиона" и как раз Чалов, сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на Daily Express. Впрочем, ни немцы, ни французы отдавать своих голеадоров не планируют. Поэтому Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.

В нынешнем сезоне Чалов провел за столичный ЦСКА 19 матчей, отметившись в них пятью голами.

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