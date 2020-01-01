Украинские телеканалы сдвинули новогоднее поздравление Зеленского из-за Порошенко

Украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты 2019 года в качестве новогоднего обращения передали в эфир видео с новогодним поздравлением от бывшего президента страны Петра Порошенко. Официальное поздравление нации от главы государства Владимира Зеленского эти телеканалы транслировали уже в начале 2020 года после боя курантов.

Инцидент связывают с тем, что "Пятый" телеканал принадлежит Порошенко, а "Прямой" эксперты напрямую связывают с его интересами.

Кстати, подобным образом в канун прошлого 2019 года поступил телеканал "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому. Тогда первым было запущено в эфир обращение актера и комика Владимира Зеленского, который в конце выступления объявил о намерении баллотироваться в президенты. И лишь в первые минуты 2019 года зрители телеканала увидели обращение к нации тогда еще действующего президента Петра Порошенко.