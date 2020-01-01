Погоня со стрельбой: пьяного водителя задержали со второй попытки. Видео

Ночью, первого января, в Иркутской области полицейские смогли задержать нетрезвого водителя со второй попытки, применив огнестрельное оружие.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в поселке Усть-Уда, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, подозреваемый в угоне. Водитель подчинился лишь после того, как инспекторы открыли огонь по колесам.

Нарушителем оказался неоднократно судимый местный житель, решивший покататься на угнанном внедорожнике отечественного производства. Пьяный водитель был доставлен в отделение, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.