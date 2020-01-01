Пожар в квартире в центре Петербурга: погибла женщина, пострадал ребенок

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга утром в среду, 1 января. По сообщению Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар произошел в одной из комнат и коридоре в 6-комнатной отдельной квартире на Большом проспекте.

Горела обстановка, общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. От МЧС в ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Возгорание было потушено спустя примерно два часа после того, как сообщение о нем поступило в МЧС. В результате пожара погибла женщина и пострадал ребенок, передает ТАСС.