Непряева осталась без пьедестала "Тур де Ски" после фотофиниша

Российская лыжница Наталья Непряева завершила гонку преследования "Тур де Ски" на четвертом месте. Дистанцию в 10 километров 24-летняя россиянка преодолела за 27 минут 18,8 секунды. Гонка проходила в итальянском местечке Толбах.

Впереди Непряевой расположилось норвежское трио: Ингвильд Остберг, Тереза Йохауг и Хейди Венг. Победительницей стала Остберг, время которой составило 26 минуты 51,5 секунды. Йохауг – вторая (+0,4), Венг – третья (+27,2). Непряева до конца боролась с Венг за пьедестал и судьбу третьей строчки решил лишь фотофиниш, но технология оказалась на стороне представительницы Скандинавии. Та оказалась быстрее совсем ненамного россиянки.

Накануне Непряева заняла шестое место в 10-километровой гонке свободным стилем.