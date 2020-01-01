Австралийские пожарные сняли на видео впечатляющий прорыв через пылающий лес

В минувший вторник, 31 декабря, сотрудники пожарной охраны из австралийского штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке, попали в затруднительное положение и были вынуждены бороться за свою жизнь. Один из участников инцидента снял происходящее на видео.

Во время тушения одного из природных пожаров, бушующих в Австралии, пламя окружило нескольких пожарных, пытавшихся противостоять распространению огня.

Люди были вынуждены отступить – им удалось прорваться через полыхающий лес, никто из них не пострадал.

Напомним, что масштабные пожары в Австралии уже уничтожили более трех миллионов гектаров леса, десятки тысяч людей вынуждены спешно покидать свои дома и эвакуироваться в безопасные районы. Дым распространяется на значительные территории — в частности, по этой причине в Сиднее был введен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне стало известно об очередных жертвах пожаров – в деревне Кобарго в штате Новый Южный Уэльс погибли два человека, еще пять числятся в списке пропавших без вести.

В настоящее время взять ситуацию под контроль не удается – обстановку осложняет засушливая погода.