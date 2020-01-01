Болгария начала принимать российский газ через "Турецкий поток"

Болгария начала принимать российский газ через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщили в компании "Булгартрансгаз". Новый маршрут заменит поставки через Украину, что позволит сэкономить на транзите около 35 миллионов евро. Газ при этом подешевеет на 5 процентов, передает телеканал "Россия 24". Так оценивают перспективы в Софии, обещая, что потребители почувствуют разницу в тарифах уже в первом квартале.

Ежегодно Болгария будет получать почти три миллиарда кубометров топлива. За два дня до нового года между "Газпромом" и "Булгартрансгазом" было заключено дополнительное соглашение, согласно которому с 1 января приём газа ведётся не через румынскую границу, а через турецкую. У газопровода "Турецкий поток" две нитки — одна для турецкого рынка, другая — для поставок в Европу через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии.