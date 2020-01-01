Более 30 животных сгорели в немецком зоопарке в новогоднюю ночь

Три десятка животных погибли в ночь на 1 января в зоопарке немецкого города Крефельд, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны.

Как сообщают СМИ, огонь охватил здание павильона под названием "Дом обезьян", где содержались гориллы, шимпанзе, орангутаны, мартышки, агути, летучие мыши и представители некоторых видов птиц. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров, строение выгорело полностью.

Спастись удалось только гориллам – животные находились в открытом вольере, поэтому смогли переместиться в относительно безопасное место.

По некоторым данным, пожар мог быть спровоцирован попаданием фейерверка, которые в изобилии запускали местные жители, праздновавшие Новый год. В полиции пока не подтвердили эту версию – стражи порядка пока проводят всестороннюю проверку обстоятельств ЧП.