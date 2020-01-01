Папа Римский извинился за то, что оттолкнул паломницу

Папа Римский Франциск попросил прощение за свою несдержанность во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 31 декабря. 83-летний понтифик вышел на площадь, чтобы приветствовать собравшихся там людей. Проходя вдоль ограждения, он по обычаю пожимал руки паломникам. Когда папа уже собрался вернуться в свои покои, одна из женщин достаточно бесцеремонно схватила его за руку и резко потянула к себе. От неожиданности Франциск потерял равновесие и чуть не упал. Он отдернул рукав и даже слегка отшлепал по руке женщину, продолжавшую попытки схватить его. Далее вмешалась охрана и помогла понтифику отойти от эмоциональной прихожанки. Эти кадры попали в СМИ и вызвали бурное обсуждение общественности.

"Терпение — это любовь. Все мы нередко теряем терпение. Такое бывает и со мной. Я прошу прощения за то, что подал плохой пример", — сообщил сегодня папа Франциск, обращаясь к верующим.