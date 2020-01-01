МВД разработало предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранителям

В Минэкономразвития направлены предложения МВД РФ по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе. Они были подготовлены по поручению главы правительства Дмитрия Медведева.

В настоящее время МВД РФ, среди прочего, работает над совершенствованием российского миграционного законодательства, передает ТАСС. Речь идет о снижении нагрузки на бизнес при осуществлении федеральными властями контроля в сфере миграции.

Представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам поручил ранее МВД, Минэкономразвития, ФСБ и Росгвардии премьер-министр России Дмитрий Медведев.