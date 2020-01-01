На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады

На Украине вступил в силу закон об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады. Это было одним из главных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности представлял на заседании парламента сам Зеленский, напоминает РИА Новости. Украинские депутаты "сделали действительно гениальное открытие и изобрели вечный двигатель политической жизни", заявил он тогда.

"Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает, а на следующих выборах кандидатам опять есть что обещать. Этому гаджету время отправиться на свалку истории", — сказал Зеленский.

Дискуссия об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады действительно идет на Украине уже очень много лет. В 2000 году этот вопрос даже был предметом всеукраинского референдума: "за" тогда высказались около 90 процентов участников плебисцита, но реализовать его результаты так и не удалось. Отмена депутатского иммунитета была лозунгом не одного "майдана" в 2004 и 2014 годах.

В Конституции Украины содержалась норма, по которой депутатов нельзя было без согласия Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать либо арестовать. Представление на снятие неприкосновенности депутатов вносил на рассмотрение Рады генпрокурор страны.

Осенью депутаты Рады нынешнего созыва упразднили эту норму, прописав в законах новый механизм привлечения парламентариев к уголовной ответственности. Как раз сейчас на Украине расследуется целый ряд дел, в которых фигурируют депутаты Рады, в том числе экс-президент страны Петр Порошенко и бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий.