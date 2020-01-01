Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски"

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе. Дистанцию в 15 километров россиянин преодолел за 38 минут 14,9 секунды.

Примечательно гонку Большунов начинал третьим, но смог опередить опережавших его соперников и вырвать победу. Второе место занял еще один представитель России Сергей Устюгов, отставший от соотечественника на 13,7 секунды. Замкнул тройку лучших финн Йиво Нисканен. Он отстал от победителя на 24,8 секунды.

Отметим также, что в Топ-10 гонки также вошли еще два российских лыжника: Артем Мальцев и Иван Якимушкин, занявшие четвертое и девятое места соответственно. Андрей Мельниченко финишировал на 17 месте, Денис Спицов – на 18.