Ким Чен Ын не захотел поздравить северокорейцев с Новым годом

Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации. Вместо традиционной речи жители Северной Кореи услышали доклад по итогам заседания комитета Трудовой партии.

Ким Чен Ын рассказал, что страна продолжит разработку стратегического оружия. При этом, Пхеньян отказывается односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний. Это произойдет в том случае, если Вашингтон примет ответные меры, передает телеканал "Россия 24".