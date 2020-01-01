Держали в одиночках: экс-бойца "Беркута" заставляли оклеветать товарищей

Пожизненными сроками угрожали следователи бойцам "Беркута", требуя оклеветать коллег из своего спецподразделения. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена бывший боец "Беркута" Сергей Тамтура.

По его словам, их содержали в одиночных камерах в изоляторе СБУ. Туда приходили следователи и, угрожая сроком, вплоть до пожизненного, пытались вынудить их оклеветать своих товарищей. Однако дать ложные показания по этому делу Тамтура отказался.

Бывший боец "Беркута" заявил, что следователи также спекулировали темой семьи и любимых людей. Они давили на то, что при пожизненных сроках пленные никогда их не увидят, передает РИА Новости.

Тамтура также отметил, что следователь приходил без адвоката, что является существенным нарушением. Он давал подсказки, что нужно сказать, чтобы они могли притянуть к ответственности других ребят. За это обещали облегчить условия пребывания в СИЗО, даже направление под домашний арест.

В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека. Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди пленников, переданных Киевом, были пять бывших бойцов спецподразделения " Беркут".

Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже он стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.