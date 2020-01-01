Скончался один из пострадавших при пожаре в психоневрологическом интернате

В Удмуртии от полученных ожогов скончался один из шести пострадавших пациентов Глазовского психоневрологического интерната.

"Во время пожара пострадали шесть человек, находящихся там на социальном обслуживании. Все они были госпитализированы. Один из них сегодня утром скончался от ожогов", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

ЧП произошло вечером 31 декабря. Возгорание возникло на втором этаже трехэтажного корпуса на площади 20 квадратных метров. В общей сложности из помещений были эвакуированы более 500 человек (462 пациента и 44 сотрудника).

По предварительным данным, причиной пожара стало курение одного из пациентов в постели.

В ближайшее время в республике будет создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит проверку противопожарной защищенности социальных учреждений.