Российские приставы ушли в онлайн

Судебные приставы с 1 января переходят на онлайн-общение с гражданами, соответствующий закон вступил в силу в этом году. Теперь взаимодействие с гражданами будет осуществляться через интернет или посредством смс.

К примеру, постановление пристава-исполнителя в форме электронного документа может быть направлено через личный кабинет на едином портале госуслуг. А извещения об исполнительных действиях – по телефону посредством смс. Правда, на такую рассылку необходимо получить согласие гражданина.