Из-за гололедицы в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Это предупреждение синоптиков действует в Москве и Подмосковье до 21:00 четверга, 2 января.

Согласно данным Гидрометцентра России, до трех часов ночи 2 января также действует предупреждение о порывистом ветре, который возможен местами в столичном регионе. Предупреждение о гололедице и, местами, о сильном ветре действует для большинства областей Центрального федерального округа.

К ночи 1 января в столичном регионе ожидается похолодание до 2-4 градусов мороза, будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег и гололедица.