"Реал" нацелился на "ливерпульца" Мане

Руководство мадридского "Реала" продолжает прорабатывать варианты с усилением атакующей линии своей команды и теперь поместило в список желаемых приобретений нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

Накануне сотрудники "Королевского клуба" уже встретились с представляющими интересы Мане людьми для обсуждения возможной сделки, сообщает FootballHD. Убедить сенегальца перейти в "Реал" пробует и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который уже обсуждал это лично с Мане.

Напомним, что Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, куда перебрался из английского "Саутгемптона". С тех по и по сей день он сыграл за "красных" 110 матчей, став автором 55 мячей. Его нынешнее соглашение с мерсисайдцами рассчитано до лета 2023 года.