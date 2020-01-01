Появилось видео сожжения многострадальной мыши из Владивостока

Очевидец снял на видео окончательное уничтожение фигуры мыши, некогда украшавшей главную площадь Владивостока. Инцидент произошел 1 января.

Напомним, что 14 декабря любитель быстрой езды проник на площадь на своем автомобиле и устроил дрифт вокруг украшенной ели, но в итоге не справился с управлением и снес символ наступающего нового года.

Как заявили в городской администрации, светодиодная мышь с сыром в лапах, восстановлению не подлежала. Полицейские оперативно установили лихача, которому, как сообщалось, предстоит возместить ущерб в размере 677 тысяч.

Место "погибшей" фигуры заняла новая мышь, спешно установленная на ее место. Сломанную мышь оставили неподалеку от места ДТП, накрыв тентом, где ее и сжег неизвестный вандал.