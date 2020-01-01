Лотерейный билет, купленный в Москве, принес своему хозяину 1 миллиард рублей — это рекордный выигрыш в истории российских государственных лотерей.

Победитель был определен в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото", в котором всего участвовало 53 614 853 билета.

"В России появился первый лотерейный миллиардер. Удача могла заглянуть в любой уголок России, но выбрала Москву", — сообщили РИА Новости в компании "Столото".

Имя счастливчика пока неизвестно, однако в компании выразили надежду, что вскоре он объявится.