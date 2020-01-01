В аварии под Томском пострадали шесть человек

Первого января под Томском столкнулись две легковушки, пострадали шесть человек. Последствия ДТП попали на видео, снятое регистратором очевидца.

Инцидент произошел на 13 километре дороги Томск — Мариинск около деревни Воронино. Пострадавшие, по информации УМВД по Томской области, были доставлены в больницу, о тяжести и характере полученных ими травм не сообщается.