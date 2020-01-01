Сожженная мышь во Владивостоке: полиция начала проверку

Во Владивостоке сожгли разбитую новогоднюю мышь. Она была установлена на центральной площади города, но в конце декабря один из местных жителей разбил фигуру во время дрифта. Его обязали возместить ущерб, а на площади поставили новую мышь.

Старую оставили лежать рядом, накрыв тентом. В новогоднюю ночь разбитая мышь загорелась. МЧС быстро справилась с огнем. В полиции проводят проверку данного происшествия, передает РИА Новости.

Как рассказали в мэрии города, мышь является собственностью подрядчика. Он не стал убирать ее с центральной площади, пока идет разбирательство по делу дрифтера.