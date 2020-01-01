"Челси" лишился очков на английском курорте

Лондонский "Челси" лишился очков в первом в 2020 году матче английской премьер-лиги, в котором он встречался с "Брайтон энд Хоув Альбион". Поединок проходил на стадионе "Фалмер" в Брайтоне и завершился со счетом 1:1.

Лондонский клуб открыл счет в матче благодаря быстрому голу. Уже на десятой минуте матча защитник "синих" Сесар Аспиликуэта поразил ворота "чаек" ударом в упор. Хозяева отыгрались за шесть минут до окончания основного времени матча. На 84 минуте Алиреза Джаханбахш ударом через себя вколотил мяч в угол ворот лондонцев.

Потеряв очки в курортном городке Англии, "Челси" после 21 тура чемпионата Англии имеет в своем активе 36 баллов и продолжает занимать четвертое место в таблице. "Брайтон" же с 24 очками располагается на 13 строчке АПЛ.