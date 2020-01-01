Кировского депутата подозревают в убийстве двух охотничьих собак

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата местного Законодательного собрания. Его подозревают в убийстве двух собак, принадлежавших жителю Зуевского района области.

По версии следствия, 29 декабря 2019 года депутат, находясь в Зуевском районе, увидел двух охотничьих собак и из хулиганских побуждений без значительного повода застрелил их из ружья. Полицейские провели проверку по факту произошедшего, передав результаты в следственные органы с учетом того, что подозреваемый — действующий депутат Заксобрания Кировской области шестого созыва.

По результатам рассмотрения материалов проверки было принято решение о возбуждении в отношении депутата уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Жестокое обращение с животными" и "Умышленное уничтожение чужого имущества". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Видео предполагаемого автора убитых собак было опубликовано в Сети. По его словам, депутат Ягдаров Вячеслав Николаевич хладнокровно, почти на глазах хозяина, расстрелял его собак. На сайте областного Заксобрания опубликовано сообщение "по поводу инцидента с депутатом В.Н. Ягдаровым".

В нем сказано, что Заксобрание Кировской области "безусловно осуждает жестокое обращение с животными и информирует, что для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утвержденных правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося".