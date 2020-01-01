В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

В Саратове дорожный конфликт закончился стрельбой. Водитель одной из машин обиделся на то, что его не пропустили на повороте, и начал преследовать "обидчика". Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.

"Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет", — рассказал пострадавший Дмитрий Сударкин в сюжете, опубликованном на странице главка "ВКонтакте".



К счастью, в результате стрельбы ранения никто не получил. Однако ехавшая в машине женщина после произошедшего почувствовала себя плохо, ей потребовалась помощь врачей.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что оружие пустил в ход студент одного из саратовских вузов. Мужчина был задержан по статье "Мелкое хулиганство" КоАП РФ. В итоге суд назначил ему наказание в виде административного ареста.