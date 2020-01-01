Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 января 202018:49

Глава UFC Уайт: мы начали переговоры с Флойдом Мэйвезером

EPA

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявил, что ведет переговоры о проведении боя с участием знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего. Правда пока глава UFC не знает, по каким правилам состоится поединок.

"Мы начали переговоры. Ощущается, что мы добавляем ценности друг другу, — приводит слова Уайта Спортс.Ru со ссылкой на ESPN. – Возможно, уже осенью у меня будет что-то для Флойда. Мы можем сделать кое-что в ММА, а можем и в боксе. Я не люблю такие бои, но на них есть спрос – так почему бы и нет?"

Сам Мэйвезер ранее не особо лестно высказывался о своем участии в боях по правилам ММА. Он признавался, что готов проводить бои только по правилам бокса. Ему даже предлагали кругленькую сумму за бои в смешанном стиле, но пока американец отказывается.

Сейчас

18:37

Кировского депутата подозревают в убийстве двух охотничьих собак

17:03

Из-за гололедицы в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности

15:59

На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады

15:48

Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски"

15:19

Более 30 животных сгорели в немецком зоопарке в новогоднюю ночь

15:03

Болгария начала принимать российский газ через "Турецкий поток"

13:00

Во Франции взорвалась мортира - один человек погиб

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски"

Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски"

3 часа назад
Держали в одиночках: экс-бойца "Беркута" заставляли оклеветать товарищей

Держали в одиночках: экс-бойца "Беркута" заставляли оклеветать товарищей

2 часа назад
Папа Римский извинился за то, что оттолкнул паломницу

Папа Римский извинился за то, что оттолкнул паломницу

3 часа назад
Из-за гололедицы в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности

Из-за гололедицы в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности

1 час назад
Сожженная мышь во Владивостоке: полиция начала проверку

Сожженная мышь во Владивостоке: полиция начала проверку

1 час назад
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

18 часов назад
Жена Карлоса Гона заставила его "сыграть в ящик" ради побега

Жена Карлоса Гона заставила его "сыграть в ящик" ради побега

4 часа назад
Важные законодательные изменения: краткий список

Важные законодательные изменения: краткий список

12 часов назад
Ким Чен Ын не захотел поздравить северокорейцев с Новым годом

Ким Чен Ын не захотел поздравить северокорейцев с Новым годом

2 часа назад
В российских кинотеатрах началось "Вторжение"

В российских кинотеатрах началось "Вторжение"

3 часа назад
135
В "Лиза Алерт" рассказали, как не потерять ребенка в толпе

В "Лиза Алерт" рассказали, как не потерять ребенка в толпе

4 часа назад
Российские приставы ушли в онлайн

Российские приставы ушли в онлайн

2 часа назад
Непряева осталась без пьедестала "Тур де Ски" после фотофиниша

Непряева осталась без пьедестала "Тур де Ски" после фотофиниша

4 часа назад
Более 30 животных сгорели в немецком зоопарке в новогоднюю ночь

Более 30 животных сгорели в немецком зоопарке в новогоднюю ночь

3 часа назад
Австралийские пожарные сняли на видео впечатляющий прорыв через пылающий лес

Австралийские пожарные сняли на видео впечатляющий прорыв через пылающий лес

4 часа назад
Участники обороны Дагестана в 1999-м году стали ветеранами

Участники обороны Дагестана в 1999-м году стали ветеранами

4 часа назад
Новогодние премьеры на канале "Россия": "Одесский пароход", "Черновик" и "Миллиард"

Новогодние премьеры на канале "Россия": "Одесский пароход", "Черновик" и "Миллиард"

31.12.2019 17:50
Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

30.12.2019 13:36
"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

30.12.2019 12:25
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

30.12.2019 02:21
МВД разработало предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранителям

МВД разработало предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранителям

2 часа назад
На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады

На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады

2 часа назад
ЧС в Хабаровском крае: нагонная волна с моря затопила 15 жилых домов

ЧС в Хабаровском крае: нагонная волна с моря затопила 15 жилых домов

3 часа назад
Болгария начала принимать российский газ через "Турецкий поток"

Болгария начала принимать российский газ через "Турецкий поток"

3 часа назад
Украинские телеканалы сдвинули новогоднее поздравление Зеленского из-за Порошенко

Украинские телеканалы сдвинули новогоднее поздравление Зеленского из-за Порошенко

3 часа назад
Погоня со стрельбой: пьяного водителя задержали со второй попытки. Видео

Погоня со стрельбой: пьяного водителя задержали со второй попытки. Видео

4 часа назад
Тегеран готов незамедлительно нанести тяжелый удар

Тегеран готов незамедлительно нанести тяжелый удар

4 часа назад
Полицейских, пострадавших при нападении на пост в Магасе, перевозят в Москву

Полицейских, пострадавших при нападении на пост в Магасе, перевозят в Москву

4 часа назад
Boeing 777 утащил за собой авиалайнер при буксировке в аэропорту Торонто. Видео

Boeing 777 утащил за собой авиалайнер при буксировке в аэропорту Торонто. Видео

5 часов назад
В Багдаде американцы разогнали поджигателей посольства слезоточивым газом

В Багдаде американцы разогнали поджигателей посольства слезоточивым газом

5 часов назад
В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 миллиона человек

В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 миллиона человек

5 часов назад
Во Франции взорвалась мортира - один человек погиб

Во Франции взорвалась мортира - один человек погиб

5 часов назад
ФИФА спустя 30 лет может изменить правило определения оффсайда

ФИФА спустя 30 лет может изменить правило определения оффсайда

5 часов назад
WADA обновила "список-200"

WADA обновила "список-200"

6 часов назад
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

6 часов назад
Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ

Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ

6 часов назад
Новогодний подарок: житель Севастополя вернулся домой после обмена пленными

Новогодний подарок: житель Севастополя вернулся домой после обмена пленными

6 часов назад
"Барселона" признана лучшей командой десятилетия

"Барселона" признана лучшей командой десятилетия

6 часов назад
Пришлось звать полицию: потасовка с участием дедов Морозов попала на видео

Пришлось звать полицию: потасовка с участием дедов Морозов попала на видео

7 часов назад
Рухани предлагает вернуться исходной точке переговоров по СВПД

Рухани предлагает вернуться исходной точке переговоров по СВПД

7 часов назад
Банки будут платить ЦБ за операции в системе быстрых платежей

Банки будут платить ЦБ за операции в системе быстрых платежей

7 часов назад
Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

8 часов назад
В Москве перед Новым годом у пенсионерки украли 10 миллионов рублей

В Москве перед Новым годом у пенсионерки украли 10 миллионов рублей

8 часов назад
Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

9 часов назад
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

9 часов назад
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

10 часов назад
Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

10 часов назад
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

12 часов назад
Самые дорогие подарки на Новый год

Самые дорогие подарки на Новый год

18 часов назад
Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

18 часов назад
Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

18 часов назад
Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

31.12.2019 15:52
В России возобновят программы льготного автокредитования

В России возобновят программы льготного автокредитования

31.12.2019 13:10
Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода

Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода

31.12.2019 12:07

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку