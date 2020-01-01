Глава UFC Уайт: мы начали переговоры с Флойдом Мэйвезером

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявил, что ведет переговоры о проведении боя с участием знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего. Правда пока глава UFC не знает, по каким правилам состоится поединок.

"Мы начали переговоры. Ощущается, что мы добавляем ценности друг другу, — приводит слова Уайта Спортс.Ru со ссылкой на ESPN. – Возможно, уже осенью у меня будет что-то для Флойда. Мы можем сделать кое-что в ММА, а можем и в боксе. Я не люблю такие бои, но на них есть спрос – так почему бы и нет?"

Сам Мэйвезер ранее не особо лестно высказывался о своем участии в боях по правилам ММА. Он признавался, что готов проводить бои только по правилам бокса. Ему даже предлагали кругленькую сумму за бои в смешанном стиле, но пока американец отказывается.