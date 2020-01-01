Сотрудники Sputnik в Эстонии уволились из-за давления властей

С 1 января 2020 года сотрудники эстонского бюро агентства "Спутник", которое принадлежит МИА "Россия сегодня", вынуждены были разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей. Об этом заявила руководитель постоянного представительства МИА "Россия сегодня" в Эстонской Республике Елена Черышева.

По ее словам, департамент полиции и погранохраны Эстонии поставил каждому из них ультиматум: либо они разрывают трудовые договоры с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и больше не работают в Sputnik Эстония, либо на них заведут уголовные дела, передает ТАСС.

Черышева также отметила, что нельзя рисковать судьбами людей. Поэтому с 1 января сотрудники редакции уволились со Sputnik Эстония и из МИА "Россия сегодня".

Однако, по словам руководителя постоянного представительства МИА "Россия сегодня" в Эстонской Республике деятельность сайта на этом не закончена. Он продолжит работу в полном объеме. "Мы постараемся восстановить работу максимально быстро", — сказала Черышева.

Она добавила, что сражаясь за право работать, сотрудники сайта сражаются за право читателей в Эстонии и за ее пределами получать полную информацию. Главное, по ее мнению, чтобы читатели каждый день открывали сайт и сами оценивали информацию, комментарии и выводы. «Это называется "свобода слова". К сожалению, у нас в Эстонии сегодня ее нет», — заявила Черышева.

Осенью этого года филиалы зарубежных банков в Эстонии заморозили переводы средств на нужды эстонского бюро. Арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" заявили, что эстонские власти грозят работникам "Спутника" уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняют это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе новостного агентства РФ "Спутник".