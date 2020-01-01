"Ростов" расторг контракт со своим капитаном

Футбольный клуб "Ростов" достиг договоренности о преждевременном расторжении договора с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном. Сторонами принято решении разорвать контракт по обоюдному согласию.

О достигнутом соглашении между ростовчанами и футболистом сообщает официальный сайт клуба с юга России. Сигурдссон выступал за желто-синих с января 2018 года. Всего в его активе 53 матча. Нынешний сезон он проводил в качестве капитана команды.

Сигурдссон – футболист сборной Исландии. За время выступлений в составе своей национальной команды он провел 94 матча, став автором пяти голов и трех результативных передач.