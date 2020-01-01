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Конфликт между США и Ираном 10 минут назад

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1 января 202020:31 Евгения Земцова

В ответ на обвинения Иран предлагает США "вернуться на правильный путь"

Демонстранты, которые штурмовали посольство США в Багдаде, покинули район американской дипмиссии. Ранее охрана применила слезоточивый газ. Это произошло после попытки поджечь крышу здания диппредставительства. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Протестующие провели всю ночь возле здания. Массовые демонстрации у американского посольства возобновились 1 января. Как действуют американские власти?

Пока мир встречал Новый год, в столице Ирака было не до праздника: посольству США пришлось пережить осаду и штурм. Сотни манифестантов требовали выслать американских дипломатов и военных прочь из страны.

СМИ сообщили о том, что посол в спешке эвакуирован из Ирака. В Госдепе информацию опровергли: мол, Мэтт Тьюллер просто в плановой поездке, сотрудники дипмиссии в безопасности, повода для паники нет.

"У нас не возникало идеи эвакуировать посольство. Но американский народ должен знать, что Трамп и наша команда не покладая рук работают над тем, чтобы обеспечить безопасность дипмиссии", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.


Виновного в атаке на американский дипкорпус назвал лично президент Дональд Трамп: Иран. И пригрозил, что Исламской Республике придется заплатить высокую цену, если кто-то из дипломатов пострадает.

В соцсетях вскоре после этого появилась фотография: в центре — Абу Махди аль-Мухандис, соратник Корпуса Стражей Исламской революции. Якобы он и стоит за беспорядками у стен американской дипмиссии.

Подтвердить время и место съемки не представляется возможным. Впрочем, вскоре сам Трамп — вероятно, предвкушая трехнедельный отпуск, — проявил чудеса дипломатии и успокоил общественность.

"Я не нахожу войну хорошей идеей для Ирана — она долго не продлится. Хочу ли я этого? Я хочу мира, мне нравится мир. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо. Так что я не вижу предпосылок к тому, чтобы это произошло. И — нет, я не думаю, что Иран хотел бы этого", — сказал президент США.

Эксперты полагают, что за тягой Трампа к примирению стоит угроза нового Бенгази в период предвыборной кампании. События 2012 года в этом ливийском городе показали полную несостоятельность американских сил безопасности, привели к уничтожению дипмиссии и гибели посла. И потому, несмотря на светский раут, стоя перед журналистами во фраке с бабочкой, глава Белого дома клятвенно заверил: "Второго Бенгази не будет. Бенгази вообще никогда не должно было произойти, и не произойдет больше никогда!"

Чтобы трагедия и впрямь не повторилась, Пентагон подготовил к экстренной отправке в Багдад 750 военнослужащих. В случае необходимости к ним будут готовы присоединиться еще четыре тысячи солдат.

В Иране обвинения в свой адрес отвергают. Власти выразили протест "милитаристским и нарушающим устав ООН высказываниям" американских чиновников. При этом также дипломатично дают понять: дверь для переговоров открыта.

"Это заговор, цель которого — сломить нас. Сломить наше величие, заставить нас сдаться. Это неосуществимо и неприемлемо по отношению к иранской нации. Пусть сойдут с неправильного пути, на который встали. Вернутся, скажут, что готовы к переговорам — хорошо, мы будем к этому готовы. США — не более великая нация, чем иранская. Не более великое правительство, чем иранское. Тем не менее, мы уважаем вашу нацию, и у нас есть строгие возражения против неадекватных действий вашего правительства. Но мы заявляем: вы еще можете вернуться на правильный путь", — говорит президент Ирана Хасан Рухани.

Но те, кто провел первый день нового года у погоревших стен американского посольства в Багдаде, к переговорам пока не готовы. Они требуют ответа за ракетные удары американских ВВС по территории Ирака без разрешения руководства страны и в нарушение норм международного права.

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